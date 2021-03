Covid, anche in Lombardia si inizia a vaccinare i fragili e i disabili. Si parte con quelli in ospedale

Finalmente in Lombardia si parte con la vaccinazione anti Covid dei soggetti vulnerabili, i cosiddetti "fragili": persone che, indipendentemente dall'età anagrafica, soffrono di patologie tali da renderle più a rischio nel caso in cui contraessero il virus. Lunedì 15 marzo 2021 gli ospedali stanno cominciando a vaccinare i fragili (e i disabili gravi) in carico, ovvero ricoverati. Si parte da loro.

E' bene ricordare che, secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità aggiornati al 27 gennaio, l'età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid è di circa 81 anni. L'età media di chi in generale ha contratto l'infezione è invece di circa trent'anni più bassa. Pesa soprattutto la presenza e il numero di patologie pregresse. In altri termini, più si è fragili più si rischia di contrarre una forma grave di Covid. Per questo motivo è molto importante che i soggetti vulnerabili vengano vaccinati.

Il Ministero della Salute ha stabilito con precisione chi sono i soggetti particolarmente vulnerabili, a cui dare la precedenza per il vaccino rispetto alla "vaccinazione di massa". In alcune Regioni italiane, questi soggetti possono già prenotarsi. In Lombardia, era stato annunciato che si sarebbe atteso il nuovo sistema online di Poste Italiane, mentre si parte il 15 marzo per i vulnerabili che si trovano in ospedale. Ecco l'elenco delle patologie per le quali si è considerati vulnerabili al Covid e si ha la precedenza per il vaccino. Tra loro ci sono anche i caregiver, cioè i familiari che si occupano di congiunti malati o disabili. Ai soggetti fragili verranno somministrati, su indicazione del Ministero, i vaccini Pfizer o Moderna, mentre ai caregiver gli AstraZeneca.

Vaccini Covid: la tabella delle patologie dei soggetti fragili

TABELLA 1 - Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19.

Malattie respiratorie - Fibrosi polmonare idiopatica; Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.

Malattie cardiocircolatorie - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA); Pazienti post shock cardiogeno.

Malattie neurologiche - Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive*; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni.

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison) - Soggetti con diabete di tipo 1; Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze; Soggetti con morbo di Addison; Soggetti con panipopituitarismo.

Fibrosi cistica - Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.

Insufficienza renale/patologia renale

Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.

Malattie autoimmuni – immunodeficienze primitive. Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza*; Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*.

Malattia epatica - Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.

Malattie cerebrovascolari - Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto; Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3.

Patologia oncologica - Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione; Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*.

Emoglobinopatie -Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi.

Sindrome di Down - Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.

Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche - Pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido *; Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva*; Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in terapia immunosoppressiva*.

Grave obesità - Pazienti con BMI maggiore di 35.

HIV - Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4.

* Vaccinare anche i conviventi (nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari).

TABELLA 2 - Disabilità gravi. Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica). Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3, e familiari conviventi e "caregiver" che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.