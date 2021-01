Gallera, col Tapiro d'oro, si difende: "Ho solo tutelato i medici, stiamo lavorando bene"

Nessun passo indietro. E un'attesa, serena, per quel che sarà. Giulio Gallera, l'assessore al welfare di regione Lombardia - ormai sul punto di essere sostituito da Letizia Moratti -, non rinnega le sue parole e tira dritto per la sua strada.

L'esponente del Pirellone è finito nella bufera, di nuovo, nei giorni scorsi, dopo aver detto di non aver voluto richiamare i medici dalle ferie per far partire la campagna di vaccinazione anti covid, che effettivamente in Lombardia è in ritardo. Da quelle dichiarazioni aveva preso le distanze anche la stessa maggioranza in regione, che alla fine sembra aver definitivamente scaricato Gallera.

"Abbiamo solo tutelato e preservato il nostro personale che era stanchissimo, e ora stiamo facendo loro tutte le vaccinazioni", la difesa dell'assessore ai microfoni di Striscia la notizia, che ha voluto "punirlo" con un tapiro d'oro consegnato da Valerio Staffelli. "Magari dopo tanti mesi in cui non faccio neanche due giorni di vacanze e ho due giorni per stare con i miei figli e i miei cari e mi dicono «guarda torna che te lo facciamo sabato anziché martedì» non è un gesto di attenzione", ha proseguito Gallera, provando a spiegare il senso della sua frase.

"Ho cercato e cerco di fare con equilibrio quello che serve perché il personale sia tutelato. Stiamo lavorando bene e andiamo avanti - ha garantito -. Siamo a oltre 30mila e nel giro di una settimana esauriremo tutte le dosi di vaccino ricevute".

"Ho lavorato e sto lavorando tanto, ma ognuno è chiamato a fare il proprio lavoro fino a che ci sono le condizioni", ha poi ammesso Gallera, che è sembrato quasi rassegnato all'idea di essere in uscita dal Pirellone. E sulla sua sostituta: "Conosco molto bene Letizia Moratti, ci ho lavorato insieme. È un ottima persona. Se questa è la scelta - ha concluso -, va benissimo".