9 donne incinte su 10 ricoverate per covid alla Mangiagalli non sono vaccinate

Non è vaccinato il 90% delle ragazze incinte affette da covid ricoverate alla Mangiagalli di Milano. È il quadro tracciato da Enrico Ferrazzi, direttore di ostetricia della clinica in centro a Milano.

La situazione con l'esplosione dei contagi si è complicata: "A settembre avevamo 2, 4 o zero signore al giorno ricoverate con gravidanza in corso e infezione da Covid. Adesso", con Omicron in ascesa, "siamo arrivati ad avere 22 letti pieni. E di queste donne solo due sono vaccinate, e per fortuna sono senza sintomi. Al solito il rapporto fra non vaccinate e vaccinate è 9 a 1".

Sono ancora molte le donne incinta non vaccinate. Tra le donne in dolce attesa "c'è ancora una sorta di paura, di timore del vaccino anti-Covid, per cui abbiamo una prevalenza di vaccinazioni che è molto bassa, forse il 30-40%, non di più - ha puntualizzato Ferrazzi -. Mentre la popolazione adulta in generale è ormai oltre l'87% vaccinata in qualche modo".

"Questo preoccupa - ha chiarito l'esperto - perché la donna che si infetta in gravidanza è un problema per lei e per il bambino, anche se la placenta protegge dal virus, ma non sempre. Quindi la raccomandazione alla vaccinazione nasce per proteggere la mamma e il bebè, e far sì che la gravidanza sia più serena e non un percorso a ostacoli".

Vaccinarsi in gravidanza è una raccomandazione: "Questa indicazione si basa sui dati europei che sono molto interessanti riguardando quasi 80mila gravidanze seguite con il vaccino a mrna - ha puntualizzato il direttore Ostetricia della Clinica Mangiagalli -. Ma abbiamo anche i dati americani che sono stati collezionati su oltre 400mila gravidanze con vaccini a mrna. Siamo a dei numeri che coprono qualunque qualità di evidenza scientifica necessaria ed è davvero strano che ci sia ancora chi ha questo timore che davvero va rimosso".