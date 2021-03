Scuola, l'assessora di Milano alla Regione: "Cominciate a vaccinare contro il Covid gli insegnanti"

La regione inizi a vaccinare al più presto gli insegnanti e il mondo della scuola in generale. E' l'invito rivolto a Palazzo Lombardia da Laura Galimberti, assessora all'istruzione del Comune di Milano, attraverso un video su Facebook. "Sottolineiamo l'urgenza di avviare le prenotazioni per una categoria di lavoratori che, da mesi, s’impegna con dedizione e professionalità per i cittadini più piccoli, ma anche per permettere alle famiglie di conciliare la vita personale e gli impegni di lavoro", dichiara.

"Capiamo le difficoltà - aggiunge l'assessora - ma purtroppo constatiamo che, ovunque in Italia, la categoria degli insegnanti è stata per lo meno convocata per gli appuntamenti per le vaccinazioni. Riteniamo quindi che sarebbe un segnale molto importante che anche la Lombardia seguisse questa strada".

Secondo la Galimberti, questa sarebbe "una possibilità vera di tenere aperte le scuole in sicurezza". E il 2 marzo è previsto un incontro tra i sindacati della scuola e la Regione. La Flc-Cgil ha già annunciato una serie di agitazioni nelle scuole dell'area metropolitana di Milano se l'incontro si risolvesse in un nulla di fatto.