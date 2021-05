Ripartono i vaccini per gli insegnati, anche per coloro che devono fare la prima dose

Il direttore generale welfare Giovanni Pavesi ha confermato, rispondendo a una domanda del Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) in Commissione Sanità, che dal 13 maggio ci sarà la possibilità, per gli insegnanti che non hanno ancora avuto la prima dose, di prenotare il proprio vaccino sulla piattaforma dedicata.

Anche su Milano, gli sms mancanti per la seconda dose per il personale scolastico milanese partiranno ufficialmente giovedì 13 maggio. Niccolò Carretta (Azione)): "Finalmente un po' di chiarezza nei confronti di tante persone in attesa da settimane. Un peccato scoprire queste cose da un giorno all'altro; sono contento di aver contribuito a questo chiarimento, ma occorrerebbe più comunicazione e programmazione da parte della Giunta".

Nei giorni scorsi la Giunta aveva comunicato che riprendeva la campagna vaccinale anti-covid della Regione Lombardia per il mondo della scuola. Da venerdì 7 maggio - avevano detto - partiranno gli sms con l'indicazione dell'appuntamento per la seconda dose del personale scolastico. Nei prossimi giorni sarà invece aperto il portale per il personale scolastico che era già stato inserito nella 'White list' prima delle modifiche del piano vaccinale del personale scolastico. In fase di prenotazione, sarà possibile scegliere la data e il centro vaccinale dove ricevere la prima dose”.

Call center per informare sulla campagna vaccinale

È attivo un canale del Call Center dedicato alle informazioni sulla campagna di vaccinazione anti covid-19 per il personale scolastico, raggiungibile con queste modalità: