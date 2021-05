Vaccini agli insegnanti, il portale non è ancora attivo

La promessa era chiara: il 13 maggio gli insegnanti e il personale scolastico rimasti "fuori" dalla prima dose di vaccino anti covid avrebbero potuto prenotarsi con il portale di Poste Italiane. Lo ha detto il direttore generale Welfare, Giovanni Pavesi, rispondendo a una domanda in commissione sanità di Niccolò Carretta (Azione). Sempre dal 13 maggio avrebbero iniziato a partire gli sms per fissare gli appuntamenti delle seconde dosi di vaccino Astarazeneca, per quelle stesse categorie.

Una notizia attesa, attesissima. Perché tra la prima e la seconda dose devono trascorrere dodici settimane o poco meno. E, per queste categorie "bloccate" per il cambio di priorità dettato dal commissario nazionale covid Francesco Paolo Figliuolo, col passare dei giorni aumentavano i dubbi (e le domande ai giornali, che "magari ne sanno di più") su quando avrebbero potuto ricevere le seconde dosi.

La svolta sembrava arrivata. Per gli uni, già con prima dose somministrata, e per gli altri, senza ancora la prima dose. Il 13 maggio, alle nove e mezza del mattino, non ci è dato sapere se qualche sms di seconda dose è già stato inviato; di sicuro sul portale di prenotazione delle vaccinazioni non è stata inserita una voce dedicata agli insegnanti. Come il giorno prima, infatti, rimangono over 50 (compresi i nati nel 1971), soggetti estremamente vulnerabili, portatori di disabilità grave e soggetti nati tra il 1962 e il 2005 con esenzione per patologia. Nulla sugli insegnanti ancora senza prima dose.

In precedenza, il 6 maggio, la Regione Lombardia aveva comunicato che, entro pochi giorni, queste prenotazioni sarebbero partite, senza tuttavia indicare una data. Cosa che, invece, il dg Welfare ha fatto chiaramente in commissione sanità il 12 maggio.