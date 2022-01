Il liceo di Milano pronto a diventare un hub per i vaccini contro il covid

C'è già una scuola di Milano disposta ad ospitare un hub per i vaccini contro il covid, accogliendo la proposta in tal senso avanzaata dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. E' il liceo artistico Giovanni XXIII di corso di Porta Vigentina, in centro.

"Siamo favorevoli e non abbiamo alcuna preclusione: se, dall'alto, ci chiedono di attivarlo per il bene dei nostri ragazzi, noi siamo disponibili, rispettando la libertà e la privacy degli studenti. Ovviamente avremmo bisogno di un aiuto finanziario e poi potremmo aprirlo", ha affermato Nice Congiu, direttrice dell'istituto, sentita dall'Adnkronos.

In precedenza anche il presidente dell'associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, si era detto favorevole alla proposta del ministro, spiegando che "si riuscirebbe più rapidamente a raggiungere gli alunni". La prima regione dichiaratasi disponibile all'esperimento (per i bambini sotto i dodici anni, per i quali la dose di vaccino è ancora la prima) è la Puglia. I team delle aziende sanitarie locali si prepareranno a raggiungere le scuole per vaccinare i più piccoli. Ma le adesioni si espandono a macchia d'olio: nella città di Napoli, per esempio, i bambini fino agli undici anni verrano vaccinati in diciassette scuole resesi disponibili.