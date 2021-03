Vaccini covid, Regione: "Create liste riserva anti sprechi, no ad autocandidature"

Liste di riserva per evitare di sprecare le dosi di vaccino che a causa dell'assenza di alcuni pazienti rischiano di dover essere gettate via. Ad annunciarne la creazione è Palazzo Lombardia che precisa come tutti i centri vaccinali della regione abbiano creato liste di riserva omogenee con le categorie interessate nella fase 1 bis e uno ter, secondo quanto disposto dall'ordinanza 2/2021 firmata dal Commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

I diversi poli per somministrare i vaccini anti covid, dunque, nel caso in cui non dovessero presentarsi le persone che hanno appuntamento per ricevere le dosi, contatteranno i presenti negli elenchi, stilati prendendo in considerazione le fasce di popolazione interessate da questa fase della campagna vaccinale, ovvero anziani over 80, forze dell'ordine, operatori sanitari che ancora non sono stati sottoposti al vaccino, e personale scolastico.

"Sono giornate in cui, anche legittimamente, i cittadini pongono domande - spiega il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi -. Molte persone si stanno anche presentando negli ospedali per 'candidarsi' alla somministrazione del vaccino, ma su questo punto è necessario fare chiarezza. Confidiamo nella collaborazione e senso civico da parte di tutti evitando tra l'altro code inutili e il rischio di assembramenti". In nessun caso, ci tiene a sottolineare la Regione, sono infatti previste né tanto meno ammesse auto candidature da parte dei lombardi per ricevere il vaccino.