La Lombardia ha superato quota 90mila vaccinazioni in un giorno

Mercoledì in Lombardia è stata superata la quota di 90mila vaccinazioni contro il Covid-19 in un giorno. Lo ha scritto su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, che ha visitato l’hub vaccinale di Cerro Maggiore all’interno del multisala Move in e ne ha ringraziato il personale, che ha contribuito al risultato giornaliero. “Al momento 600-700 vaccinazione al giorno, ma possono arrivare a 1200-1400 con le loro 10 linee vaccinali” ha aggiunto riferendosi alla struttura visitata.

Una buona notizia confermata dalle speranze di Attilio Fontana, che in giornata ha detto: "Se arrivano i vaccini quello che ha aveva detto Bertolaso lo potremmo mantenere, entro la fine di giugno potremmo aver vaccinato almeno con una dose tutti i cittadini". La Lombardia ha superato i tre milioni di vaccini anti covid. Il dato aggiornato al 27 aprile è di tre milioni e 45.429 somministrazioni, di cui 84.022 nella giornata di martedì.

"In poco meno di due settimane - ha argomentato il governatore - abbiamo raggiunto un doppio ambizioso traguardo che conferma la grande validità del piano studiato e messo a punto da Guido Bertolaso". Il prossimo traguardo è superare 100 mila dosi effettuate in un giorno, cosa che Fontana conta si possa fare entro la fine della settimana.

In Lombardia sono state finora somministrate oltre 91 dosi su 100 consegnate, a più di un milione e 800 mila donne e più di un milione e 200 mila uomini. Le prime dosi sono più di due milioni e 100 mila, le seconde dosi quasi 872 mila. All'inizio di questa settimana, in Lombardia, il vaccino Astrazeneca è stato riservato alle seconde dosi per mancanza di scorte ma, da mercoledì 28, si è ricominciato a somministrarlo regolarmente anche per le prime dosi in vista di una nuova fornitura.