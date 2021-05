Vaccini anti covid in Lombardia: quali sono i prossimi step

Proseguono le vaccinazioni per gli over 40 e per i fragili over 16

Dopo mesi di 'andatura blanda', finalmente la campagna vaccinale in Lombardia procede a ritmi spediti. Ed è di lunedì 24 maggio la notizia che tutti i cittadini entro il 30 di luglio avranno ricevuto almeno la prima dose del vaccino. O almeno così ha promesso il presidente della Regione Attilio Fontana, precisando che la scadenza potrà essere rispettata "grazie alle nuove consegne annunciate dal commissario Francesco Figliuolo".

"Ho avuto importanti rassicurazioni dal generale Figliuolo - ha spiegato il governatore - che mi hanno molto soddisfatto. A giugno arriveranno più di 2,8 milioni di dosi e in questo modo potremo aumentare le somministrazioni quotidiane. Se poi dovessero arrivare ulteriori consegne potremo ulteriormente aumentare la nostra capacità quotidiana e anticipare la fine della campagna. Ringrazio dunque il generale Figliuolo che ci ha consentito di far arrivare queste dosi in Lombardia".

Nel frattempo la giunta regionale ha anche approvato il protocollo che permetterà, non appena ci sarà il 'via libera' da parte del commissario governativo, di vaccinare direttamente in azienda. L'obiettivo - ha annunciato Fontana -, sempre dosi permettendo, sarebbe arrivare a 140mila somministrazioni al giorno in tutta la Lombardia. Grazie all'alto numero di cittadini che hanno già ricevuto il vaccino, o lo riceverenno nelle prossime settimane, la Regione potrebbe presto entrare in zona bianca, lasciandosi alle spalle molte restrizioni imposte dalla pandemia.

Il calendario delle vaccinazioni

Al 25 maggio in Lombardia proseguono le vaccinazioni agli over 40, ai fragili dai 16 ai 59 anni, ai portatori di disabilità grave, ai soggetti estremamente vulnerabili, agli operatori socio sanitari e al personale scolastico. Dal 27 maggio, invece, potranno prenotare i lombardi tra i 30 e i 39 anni; mentre dal 2 giugno tutti i cittadini tra i 16 e i 29 anni, iniziando dagli over 20.

I metodi per prenotare sono sempre gli stessi. Per iscriversi sul sito di Poste - qui il link - sarà sufficiente avere il numero della tessera sanitaria e un cellulare. Sarà anche possibile prenotare da cell center al numero 800894545 o dal Postamat: per farlo basterà raggiungere uno degli sportelli Atm presenti sul territorio, premere il tasto 6 e inserire la tessera sanitaria. Inoltre sarà anche possibile rivolgersi ai portalettere a domicilio e prendere appuntamento con il loro aiuto.