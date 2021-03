In Lombardia sono stati iniettati oltre un milione e mezzo di vaccini, ha detto Fontana

Non si ferma la campagna vaccinale anticovid all'ombra della Madonnina. "La Lombardia oggi ha superato il 1.500.000 di dosi somministrate — ha dichiarato il governatore Attilio Fontana nella serata di lunedì 29 marzo —. Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti".

Il presidente della Regione ha precisato che "Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.000 over 80 non autosufficienti - ha proseguito il governatore -. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l'11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose".

Nel frattempo il piano vaccinale della Lombardia ha subito una accelerata: nella settimana tra il 22 e il 28 marzo, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, sono state inoculate oltre 247mila dosi di vaccini, il 26% in più rispetto alla settimana dal 15 al 21 marzo (in quei giorni era stata sospesa la somministrazione del farmaco prodotto da Astrazeneca). Nella Regione, in totale, sono state somministrate 1 milione 536mila e 866 dosi di vaccini (l'85% di quelli ricevuti da Roma). La fascia di età più coperta, in termini numerici, è quella tra gli 80 e gli 89 anni: 428.505; seguono le persone tra i 50 e 59 anni (265.155), 40-49 (210.442) e 30-39 (162.572). Le persone tra i 70 e i 79 anni che hanno ricevuto il vaccino sono solo 59.449.