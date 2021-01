Un centro per somministrare vaccini anti covid anche all'aeroporto di Milano Malpensa. Ad annunciarlo durante la presentazione del piano vaccinale territoriale, secondo le linee guida nazionali e regionali, Ats Insubria (Varese), che lo gestirà insieme ad altri due hub .

In totale nella zona verranno inoculate dosi a 800mila persone. Oltre a quello di Malpensa, che sarà al Terminal 2, un altro centro si troverò nella prestigiosa Villa Erba a Cernobbio (Como) e il terzo a Lario Fiere Erba (Como). Per potere effettuare il vaccino anti Sars-CoV-2 sarà necessario prenotare attraverso il proprio medico di base. Questa stessa modalità verrà utilizzata a Malpensa anche per i tamponi destinati a chi rientra dall'estero.

Ogni punto vaccino di Ats Insubria avrà a disposizione spazi di attesa dove i cittadini attenderanno 15 minuti prima di uscire. Coinvolti nella campagna vaccinale, circa l'80 % dei medici di base del territorio hanno già aderito (solo il due per cento ha rifiutato), sia mettendo a disposizione i propri studi sia rendendosi disponibili presso le strutture individuate da Ats. In totale, nel territorio di competenza dell'ente, saranno vaccinate circa 6mila persone al giorno, su tre turni da sei ore ciascuno.