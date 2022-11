Cos'è la vaccinazione dimostrativa dei medici che si è tenuta a Milano

Somministrazioni dimostrative di vaccini ai medici. Questa l'iniziativa organizzata dall'Ordine dei medici di Milano dopo la decisione del governo Meloni di reintegrare i dottori no-vax.

Nella mattinata di giovedì 3 novembre, nella sede dell'ente, tutti i consiglieri dell'Ordine sono stati vaccinati con quarta dose anti covid, antinfluenzale, l'antipneumococcica e l'anti herpes zoster. Nonostante l'obbligo vaccinale sia stato tolto dal nuovo Governo, spiega l'Ordine, "per un medico quello della vaccinazione non solo contro il covid è un obbligo di carattere etico prima che deontologico".

Secondo il presidente dell'Ordine, Roberto Carlo Rossi, "al di là di quello che la legge impone, da medici, da professionisti sanitari iscritti ad un ordine professionale, da componenti dello Stato, abbiamo prima rispettato un obbligo di legge e ora, anche senza questo, rispetteremo un obbligo etico, morale e deontologico che per un medico è come una legge. Proseguiremo quindi anche a sensibilizzare la popolazione, a convincere i pazienti, della bontà delle vaccinazioni tutte. Come atto medico, e preventivo".

Con questa iniziativa, continua la nota, "i medici continuano ad essere testimonial dell'efficacia e della sicurezza delle vaccinazioni, vaccinandosi indipendentemente da obblighi di legge, obbedendo a una norma superiore che è l'etica professionale: il medico che si vaccina mette in pratica il valore sociale delle vaccinazioni, proteggendo i più fragili, oltre a sé stesso". È importante, mette in luce la consigliera e componente della commissione medica dell'ordine, Maria Grazia Manfredi, "impegnarsi ora in una campagna informativa di promozione della vaccinazione dell'adulto lasciandosi alle spalle il concetto di pandemia e passando ad un approccio sindemico delle patologie infettive dell'adulto".