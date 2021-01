Vaccinazioni anticovid, il piano entra nel vivo negli ospedali più grandi di Milano

Finalmente si parte. Sono iniziate oggi le vaccinazioni anticovid negli ospedali Niguarda e Santi Paolo e Carlo di Milano. In questa prima fase il vaccino Pfizer verrà somministrato prevalentemente agli operatori sanitari: le persone più esposte a rischio contagio.

Un avvio in “ritardo”. Nelle scorse ore era emerso come Milano e la Lombardia hanno una delle percentuali più basse in tutto il Paese per le somministrazioni effettuate nei primi giorni del nuovo anno, nonostante la Regione sia tra quelle regioni che ha incassato più duramente il colpo dell'epidemia. Al Pirellone, infatti, sono state consegnate 80.595 dosi del farmaco ma ne sono state inoculate solo 2.416. Praticamente solo il 3% di quelle consegnate. Peggio, in termini percentuali, solo Sardegna con 2,3% e Molise, 1,3%. L'assessore ha risposto tirando in ballo le ferie del personale sanitario - "non faccio tornare i medici dalle ferie" - finendo per attirarsi l'ira anche dei compagni di maggioranza e ha poi assicurato che tutto è pronto.

Vaccinazione anticovid al Niguarda

Il programma dell’ospedale Niguarda prevede 500 vaccinazioni al giorno, per un totale di 10.500 persone, con la prima dose somministrata entro il mese di gennaio.

Oltre a tutta la “popolazione” della Ca’ Granda, rientrano in questa prima fase della campagna anche alcuni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, personale di Areu e Croci, dipendenti di ATS Milano e quattro Rsa.

Le vaccinazioni negli ospedali Santi Paolo e Carlo

Dopo il via simbolico del 27 dicembre è iniziata la campagna vaccinale nelle due strutture ospedaliere più grandi di Milano. Nella giornata di lunedì tra San Paolo e San Carlo, ha fatto sapere l'Asst, sono state somministrate 300 vaccinazioni agli operatori sanitari.