Vaccini obbligatori per le forze dell'ordine: scattano le aree dedicate in Fiera a Milano

È entrato in vigore oggi, mercoledì 15 dicembre, l'obbligo vaccinale per gli appartenenti alle forze dell'ordine e alle polizie locali. Regione Lombardia ha risposto a questa esigenza riattivando molti slot di prenotazione presso il centro vaccinale Fiera Milano City, il fatto è stato reso noto dall’assessore regionale alla Polizia Locale, Riccardo De Corato.

"Presso la struttura gli agenti di polizia locale e delle altre forze dell’ordine vengono indirizzati, tramite apposita segnaletica, ad uno spazio a loro riservato - prosegue De Corato -. Ci tengo a sottolineare come la Polizia Locale, dimostrando grande responsabilità, non abbia aspettato l’obbligatorietà in vigore da domani, iniziando già autonomamente a sottoporsi ai richiami con la dose booster".

Nel comando di Piazza Beccaria, il cuore della polizia locale di Milano, tuttavia, ci sono diverse tensioni. Il sindacato Sulpm, molto rappresentativo tra i ghisa e che sin da ottobre si è opposto all’introduzione del green pass nei luoghi di lavoro, si è schierato con i vigili che non vogliono immunizzarsi contro il covid. Attraverso un documento le parti sociali hanno fatto sapere che si rivolgeranno anche al comune di Milano per "eventuali danni alla salute derivanti dall’inoculazione del vaccino anti-Covid 19" (bisogna sottolineare che gli eventi avversi riscontrati sono una parte infinitesimale, ndr).