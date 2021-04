Dalle 12 di mercoledì partono prenotazioni per 'fragili' over 55

I lombardi tra i 55 e i 59 anni in possesso di un'esenzione per patologia cronica potranno prendere appuntamento online

Dalle 12 di mercoledì 28 aprile i lombardi 'fragili' tra i 55 e i 59 anni potranno prenotare il vaccino contro il covid. Ad annunciarlo la Regione.

I cittadini compresi in questa fascia di età e in possesso di un'esenzione per patologia potranno prenotare la vaccinazione online direttamente dal portale prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it.

A rientrarle nella categoria dei 'fragili', spiega Palazzo Lombardia, sono coloro che dispongono di un'esenzione per malattia cronica ossia sono affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19.

Ad essere incluse in questa nuova fase sono le patologie riportate nella seguente tabella, presa dalle 'Raccomandazioni nazionali ad interim su gruppi target della vaccinazione anti- Sars CoV2 del 10 marzo 2021', ovvero malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete (o altre endocrinopatie), Hiv, insufficienza o patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni (immunodeficienze primitive), malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patalogia oncologica.

Le modalità di prenotazione delle vaccinazioni anti Covid-19 sono disponibili sul sito della Regione Lombardia e sul portale di prenotazione.