A chi saranno inoculati i nuovi vaccini Pfizer (oltre un milione di dosi) in arrivo?

Il piano vaccini procede a singhiozzo in molte zone d'Italia, come a Milano e in Lombardia. Ora, dopo il caos sms che ha costretto Attilio Fontana a pretendere le dimissioni del Cda di Aria, e dopo le avvertenze stesse del governatore sul rischio di rimanere senza scorte di vaccini tra meno di dieci giorni, arriva l'intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato commissario all'emergenza covid su nomina di Mario Draghi.

La promessa è che entro la giornata di martedì, 214 strutture sanitarie distribuite su tutto il territorio nazionale riceveranno circa un milione di dosi del vaccino Pfizer. "È Il lotto più importante tra quelli consegnati finora nel mese di marzo", spiegano dall'ufficio del commissario che ricorda come il vaccino Pfizer viene somministrato prioritariamente alla persone anziane e a quelle più vulnerabili al virus covid 19.

Lunedì a Milano erano arrivate 18mila dosi del vaccino Moderna, su un totale di 55mila consegnate lunedì 22 marzo in Lombardia, come annunciato da Poste Italiane, sottolineando come a portare a destinazioni i vaccini siano stati alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere. I furgoni del corriere di Poste, Sda, che hanno preso in carico i vaccini Moderna a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere le loro destinazioni finali presso l’ospedale Niguarda di Milano, il Fatebenefratelli-Sacco e il San Paolo.

La situazione vaccini in Italia

Ad oggi in Italia sono 2.511.145 le persone che hanno ottenuto la doppia dose e risultano pertanto pienamente vaccinate contro il covid 19, quasi otto milioni (7.894.659) coloro che hanno ricevuto la prima dose: di questi 2,7 milioni sono persone over 80 o definite fragili e ospiti in Rsa.

Alla fine del primo trimestre – secondo le previsioni relative agli approvvigionamenti in corso – saranno oltre 14 milioni i vaccini distribuiti alle Regioni. In particolare, il totale di marzo sarà di circa 7,5 milioni di dosi, mentre i parziali cumulati di gennaio e febbraio sono stati pari a 6,5 milioni.

Il calcolo, che emerge anche da una verifica fatta con il commissario Figliuolo, è stato eseguito in base alla disponibilità di dosi attuali e quelle previste in arrivo nei prossimi sette giorni. Già attualmente la capacità di inoculazione nelle varie strutture del Paese sarebbe invece già di circa il doppio rispetto alle quantità di fiale a disposizione.