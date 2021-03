La Lombardia ha (quasi) esaurito le scorte di Pfizer

Non è un caso che, in questi ultimi giorni, ogni persona che abbia parlato di tempistiche sui vaccini Covid in Lombardia (da Bertolaso alla Moratti) abbia sempre specificato la fatidica frase: «Se arrivano i vaccini». Non è una frase tanto per dire. E' la fotografia della realtà: la Lombardia sta per esaurire i vaccini a disposizione, in particolare i Pfizer.

Alla data di venerdì 26 marzo, alle sei di mattina, secondo la dashboard nazionale sui vaccini costantemente aggiornata, in Lombardia sono state inoculate 1.402.562 dosi su 1.627.370 disponibili, ovvero l'86,2%. Ma quasi la totalità dei Pfizer: l'altro giorno ne restavano qualcosa come duemila e cinquecento nei frigoriferi, poi ne sono arrivate circa 135 mila. Come si sa, la Regione ha indicato nell'11 aprile il termine teorico della campagna di vaccinzioni per gli over 80, almeno parlando di prime dosi.

Occorre tenere presente che il Pfizer non serve solo per gli ultra 80enni. In alcuni casi, infatti, è utilizzato per il personale sanitario, laddove il vaccinando abbia patologie che sconsigliano l'uso di AstraZeneca. Servono sempre dosi di Pfizer pronte, a disposizione, perché altrimenti il docente che si presenta in un centro vaccinale e, dopo l'anamnesi, risulta non idoneo ad AstraZeneca, dovrebbe "saltare" l'appuntamento. D'altra parte va detto che, da poco, è possibile usare AstraZeneca per gli ultra 80enni. Questo sempre che non abbiano patologie importanti.

Quando arriva Johnson & Johnson?

Intanto, rispetto a quando si pensava qualche settimana fa, slitteranno un po' gli arrivi del vaccino di Johnson & Johnson, su cui si fa grande affidamento per la vaccinazione di massa visto che è sufficiente una dose. Si diceva che l'Italia (e, con essa, la Lombardia) sarebbe stata "inondata" di dosi J&J nel mese di aprile: ora, invece, appare chiaro che arriverà un quantitativo limitato di dosi nella seconda metà di aprile e poi un arrivo più massiccio a maggio e giugno.