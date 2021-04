Poste consegnerà 300mila dosi di vaccino alla Lombardia

Arriveranno oltre 300mila dosi di vaccino in Lombardia tra venerdì e sabato 3 aprile. Lo ha reso noto Poste Italiane attraverso un comunicato stampa.

"Stanno arrivando a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso gli Ospedali della Lombardia di oltre 80.000 dosi del vaccino Moderna — si legge nella nota della società —. Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e stanno proseguendo il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale nelle strutture ospedaliere delle dodici province lombarde. Domani, sabato 3 aprile, è invece prevista la consegna di 213.000 dosi del vaccino AstraZeneca".

Attualmente sono state consegnate 1 milione 980mila e 280 dosi di vaccino in Lombardia. In totale sono state consegnate 1.403.280 dosi di vaccino prodotto da Pfizer/BioNTech, 448mila di farmaco prodotto da Astrazeneca e 129mila fiale di Moderna. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, pubblicato alle 6:01 di venerdì 2 aprile, in Lombardia sono state inoculate 1.663.127 dosi di vaccino, l'84% di quelle consegnate

Produttore Quantità Pfizer/BioNTech 1.403.280 Moderna 129.000 Astrazeneca 448.000

Tabella - dosi di vaccini consegnate alla Lombardia (fonte: Ministero della Salute)