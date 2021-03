Dopo i pasticci di Aria la Lombardia è pronta a passare a Poste

Il sistema che gestisce le prenotazioni dei vaccini anticovid di Aria Lombardia — software che ha causato numerosi disagi negli ultimi giorni — potrebbe essere sostituito entro la fine della settimana. L'annuncio arriva direttamente dal leader della Lega Matteo Salvini che si è pronunciato sul caso nella mattinata di lunedì 22 marzo, il giorno dopo il weekend di caos.

"L'obiettivo è correre. Entro la settimana dovrebbe arrivare Poste – ha detto il leghista —. Ho sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti. Già oggi, senza i vaccini promessi e con i problemi informatici segnalati la Lombardia è quella che ha vaccinato più di tutti in Italia", ha sottolineato Salvini parlando dei problemi registrati nella regione. "Non sono più ammesse incertezze. Dobbiamo correre, ma in tutta Italia. Noi stiamo correndo per produrre i vaccini in Italia e comprarli all'estero e poi ovunque. Se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato o non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi impresa privata", ha concluso.

Come sta andando la campagna vaccinale in Lombardia

Negli ultimi giorni la macchina lombarda vaccinale ha comunque accelerato rispetto ai giorni scorsi. Negli ultimi giorni — contando anche la sospensione dei vaccini Astrazeneca — mediamente vengono inoculate 27mila farmaci al giorno (nel mese di febbraio la media era meno della metà, circa 13mila vaccinazioni quotidiane).

Dal 27 di dicembre le dosi di siero consegnate in Lombardia sono state oltre 1 milione e 572mila, quelle inoculate sono state oltre 1 milione e 231 mila (il 78,3% di quelle consegnate); i dati sono aggiornati al bollettino pubblicato alle 6:01 di oggi sul portale del Ministero della Salute.

La fascia di popolazione che ha ricevuto più dosi di vaccino è quella tra gli 80 e 89 anni (301.496), segue la fascia tra i 50 e i 59 anni (227.156), 40-49 anni (178.219), 40-49 anni (178.219), 30-39 anni (137.761), 60-69 anni (127.057), ultra 90enni (107.327), 20-29 anni (102.298) e 70-79 (48.921).