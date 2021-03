Campagna vaccini in Lombardia, 117mila prenotazioni da personale scolastico

Più di 117mila prenotazioni sulla piattaforma della Regione dal personale scolastico statale per i vaccini anti covid in Lombardia. A comunicare il dato con un Tweet è l'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala.

"Ottimo risultato", ha commentato Sala a proposito dell'alto numero di richieste, in esito al monitoraggio svolto da Aria S.p.a. che gestisce la piattaforma regionale. La campagna vaccinale per il personale scolastico statale, ha annunciato Regione Lombardia, partirà lunedì 8 marzo.

Nei giorni scorsi a chiedere risposte certe sulla somministrazione del vaccino anti Covid al personale scolastico in Lombardia erano stati i sindacati, che avevano anche minacciato uno sciopero. Il messaggio è di Flc-Cgil Milano, che chiedeva una partenza dei vaccini immediata nelle scuole, suonava così: "In questi giorni, l'Ats di Milano ha dichiarato un balzo dei contagi scolastici del 33 per cento in una sola settimana (...). A fronte di questi dati allarmanti, la nostra scuola continua a pagare un prezzo altissimo, avendo svolto fin da settembre attività sempre in presenza, come accaduto per le scuole dell'infanzia, primaria e medie".