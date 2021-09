L'obbligo del green pass fa impennare la richiesta di vaccinazione in Lombardia

Più che raddoppiate le richieste di prenotazione del vaccino anti covid nella settimana che sta per terminare, in Lombardia. L'impennata è dovuta alla decisionde del governo di rendere il green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre. E, per chi non è guarito dal covid e dunque ha già il green pass per questo, la vaccinazione è la strada più semplice e praticabile, anche perché poi il certificato dura dodici mesi dalla seconda dose (ma è valido fin dalla prima).

L'altra strade, cioè effettuare il tampone, costringerebbe a farlo ogni 48 ore se si parla del test antigenico, ogni 72 ore per quello molecolare. Più semplice vaccinarsi. Intorno al dieci settembre, le prenotazioni del vaccino in Lombardia erano circa seimila al giorno (abbondanti). Venerdì il dato era di più di 1uattordicimila prenotazioni in un giorno.

La campagna vaccinale in Lombardia ha intanto tagliato il traguardo della seconda dose per oltre l'80 per cento delle persone vaccinabili, mentre l'adesione alla campagna ha raggiunto l'importante numero dell'87 per cento. Che scende all'83 per cento tra i 40-50enni, la fascia d'età 'peggiore'.