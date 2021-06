Vaccini anti covid, sì di Aifa a over 12 e da domani prenotazioni per 16-29

Fino a qualche mese fa non lo si sarebbe giudicato credibile. E invece la campagna vaccinale in Lombardia procede a ritmo talmente spedito che a partire dal 2 giugno le prenotazioni saranno aperte anche ai cittadini tra 16 e i 29 anni. Intanto Aifa ha dato l'ok alla somministrazione per gli over 12, i quali rappresentano quindi il prossimo target da immunizzare.

Mentre la Regione si avvia verso la zona bianca e dal 1° giugno bar e ristoranti riaprono anche al chiuso, l’agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato l’autorizzazione all’uso di Pfizer per vaccinare contro il covid i ragazzini tra i 12 e i 15 anni. La decisione è giunta lunedì dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) dello scorso 28 maggio. A somministrare le dosi ai più giovani potrebbero essere direttamente i pediatri.

I giovani tra i 16 e i 29 anni a partire dalla mezzanotte di mercoledì 2 giugno potranno prenotare sempre con le consuete modalità. Per registrarsi - qui il link - sarà sufficiente avere il numero della tessera sanitaria, il codice fiscale e un cellulare. Sarà anche possibile prenotare da cell center al numero 800894545 o dal Postamat: per farlo basterà raggiungere uno degli sportelli Atm presenti sul territorio, premere il tasto 6 e inserire la tessera sanitaria. Inoltre sarà anche possibile rivolgersi ai portalettere a domicilio e prendere appuntamento con il loro aiuto.

"Io penso che a vaccinare i più piccoli, i ragazzini dai 12 ai 14 anni, debbano essere i pediatri - aveva detto il ministro della Salute Roberto Speranza domenica sera a Che Tempo che fa -. Perché c'è un rapporto di fiducia con i genitori che, visto che stiamo parlando di minorenni, è fondamentale. (...) il nostro obiettivo è di arrivare alla riapertura delle scuole con tutti i dodicenni vaccinati, sperando in autunno di potere avere, dalle rolling review dei farmaci, ulteriori buone notizie per mettere in sicurezza anche i più piccoli".

Le adesioni in Lombardia

Nel corso della prima settimana settimana di giugno si dovrebbe arrivare a superare quota 6 milioni di dosi di vaccino anti covid somministrate. "Si tratta - aveva messo in luce nei giorni scorsi la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti - di una percentuale di adesione sulla popolazione vaccinabile molto elevata. Infatti in Lombardia su una platea complessiva di 8.554.100 cittadini, già il 66% ha prenotato la somministrazione e il 45% ha ricevuto la prima dose, per una percentuale di somministrato su adesione del 67%".

In particolare, a seconda delle fasce d'età, in Lombardia le adesioni alla campagna vaccinale sono state le seguenti:

- gli ultra 90enni sono 128.433; gli aderenti e vaccinati sono il 100%;

- gli 80/89enni sono 615.067; ha aderito il 95%; i vaccinati con almeno la prima dose sono il 94% e la percentuale somministrato/adesioni è del 99%;

- i 70/79enni sono 988.111 e gli aderenti sono l’89%; i vaccinati con la prima dose sono l’86% e il somministrato/adesioni è del 97%;

- i 60/69enni sono 1.201.057; ha aderito l’84%; i vaccinati con la prima dose sono il 78% e il somministrato/adesioni è del 93%;

- i 50/59enni sono 1.261.416; gli aderenti sono il 78%, i vaccinati con almeno la prima dose il 36% e il somministrato/adesioni 46%;

- i 40/49enni sono 1.504.315; ha aderito il 66%, i vaccinati con la prima dose sono il 22% e il somministrato/adesioni è del 33%;

- i 30/39enni sono 1.145.186, ha aderito il 51%, i già vaccinati con prima dose sono il 19% e il somministrato/adesioni è del 33%;

- i 20/29enni sono 983.209, ha aderito il 21%, i già vaccinati con prima dose sono il 18% e il somministrato/adesioni è dell’84%;

- i 16/19enni sono 378.782, le adesioni dell’8%, i vaccinati con prima dose sono il 5% e il somministrato/adesioni è del 69%.