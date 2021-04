Astrazeneca, aumentano le rinunce. Adesione 75-79enni inferiore al previsto

L'adesione alla campagna di vaccinazione da parte dei 75-79enni lombardi è «inferiore al previsto». E' per questa ragione che si è deciso di anticipare all'8 aprile, rispetto al 15, la data in cui i 70-74ennni possono iniziare a prenotarsi per il vaccino anti Covid. Lo ha detto Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare di Regione Lombardia, durante l'audizione di giovedì in commissione sanità al Pirellone. Sembra che ci sia soprattutto sfiducia verso il vaccino Astrazeneca, che era stato anche sospeso quando veniva utilizzato solo per il personale scolastico e che, dall'avvio delle vaccinazioni per i 75-79enni, è il vaccino prioritario per questa fascia d'età.

«Quello di AstraZeneca è un percorso un po' ad ostacoli che supereremo», ha confermato Pavesi in audizione ricordando che le ultime indicazioni, diffuse dal Governo italiano la sera di mercoledì 7 aprile dopo la conclusione dell'esame da parte di Ema (agenzia del farmaco europea), parlano di vaccino da somministrare «preferibilmente» sopra i sessant'anni. «Sicuramente non è una cosa che ci facilita il lavoro», ha commentato Pavesi: «Ma è ovvio che non si vaccina qualcuno contro la propria volontà».

Aumentano le rinunce ad Az e le domande ai medici