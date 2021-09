Sanità in Lombardia, il personale aderisce in massa al vaccino covid

Sono circa trecento le persone sospese dopo la procedura (lunga) per coloro che non si sono vaccinati contro il covid

A metà settembre, in Lombardia, non risultavano vaccinati contro il covid 6.621 appartenenti al personale della sanità, pubblica e privata, su un totale di circa 300 mila persone. Oltre 4 mila, però, sono pensionati oppure persone che non lavorano a contatto con il pubblico. Numeri che dalla Regione giudicano molto buoni, quindi. E' in corso la procedura per arrivare alla sospensione delle persone, non prima di un avviso sia all'interessato sia al datore di lavoro e di una doppia "raccomandazione", da parte di Ats, a procedere con il vaccino.

I sospesi: chi sono

Risultato: attualmente sono stati sospesi 299 non vaccinati al covid in tutta la Regione, mentre una cinquantina sono quelli esonerati dal vaccino per ragioni di salute. La maggioranza (quasi 200 persone) è composta attualmente da infermieri, mentre i medici sono una ventina.