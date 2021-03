Vaccini Covid, la Cgil: "Subito agli insegnanti, altrimenti sciopero nelle scuole di Milano"

Risposte certe sulla somministrazione del vaccino anti Covid al personale scolastico in Lombardia. Altrimenti sciopero. Il messaggio è del sindacato Flc-Cgil milanese, in vista dell'incontro di martedì 2 marzo tra i sindacati della scuola e l'assessorato regionale all'istruzione. "In questi giorni, l'Ats di Milano ha dichiarato un balzo dei contagi scolastici del 33 per cento in una sola settimana", commenta il sindacato: "A fronte di questi dati allarmanti, la nostra scuola continua a pagare un prezzo altissimo, avendo svolto fin da settembre attività sempre in presenza, come accaduto per le scuole dell'infanzia, primaria e medie".

Il sindacato sottolinea le differenze con altre regioni italiane, che hanno già incominciato a somministrare il vaccino anti Covid al personale scolastico: "In Lombardia non si sono completate neanche le vaccinazioni alle persone oltre gli 80 anni. La regione ha annunciato da tempo protocolli pronti da siglare con la direzione scolastica regionale per l'imminente avvio, ma nessuno ne sa nulla. E dalle informazioni pervenute ai sindacati non risulta esserci alcun accordo per procedere all'avvio della vaccinazione". Nessuno sa come, quando e dove inizierà. Non sono stati comunicati né i criteri né le modalità previste.

Oltre al piano vaccinale per il personale scolastico, mancano i tracciamenti. Secondo la Flc-Cgil si espone "il personale della scuola in una fase di alto rischio di contagio, come dichiara la comunità scientifica e confermano i dati". Di qui la promessa: se l'incontro del 2 marzo non sarà risolutivo, sarà dato il via a uno stato d'agitazione in tutte le scuole dell'area metropolitana milanese.