A Milano i vax day per donne incinte e in allattamento

Niente prenotazione e accesso libero. Il 2 e 3 settembre prossimi in Lombardia si terranno due vax day riservati alle donne incinte e in allattamento. L'appuntamento è alla Fabbrica del vapore di Milano, l'hub di via Procaccini dove vengono somministrati i sieri anti covid. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione, Attilio Fontana, in diretta ad Aria Pulita su 7Gold.

In Lombardia "la campagna vaccinale non si è mai fermata. Noi abbiamo continuato a vaccinare anche nel giorno di Ferragosto e stiamo cercando sempre di proporre delle nuove idee che vanno a raggiungere anche delle piccole ma importanti categorie", ha sottolineato il governatore. "

Ad esempio - ha svelato - il 2 e 3 settembre è prevista una giornata straordinaria per le donne in stato interessante e in allattamento, che potranno andare a farsi vaccinare senza prenotazione alla Fabbrica del vapore".

Al momento in Lombardia possono presentarsi senza appuntamento nei centri vaccinali gli over 60 e il personale scolastico, in vista dell'inizio della scuola. Per studenti e universitari, invece, è stata prevista una sorta di corsia preferenziale, che permette di avere l'appuntamento entro 48 ore dalla prenotazione sul portale di Poste.