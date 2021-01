Covid, a Malpensa in arrivo dalla Cina un milione di siringhe e aghi per i vaccini

Prosegue la corsa contro il tempo dell'Italia, impegnata nella campagna vaccinale anti coronavirus. Un ruolo centrale nell'organizzazione logistica del piano continua a occuparlo l'aeroporto lombardo di Malpensa, che già a fine anno aveva ricevuto le prime dosi del siero Pfizer destinate a tutto il Nord Italia.

Nelle scorse ore nello scalo varesotto è arrivato un carico speciale da Nanjing, in Cina, di 434 colli per circa 6mila chili lordi. All'interno dei pacchi c'erano un milione di siringhe e aghi, che serviranno proprio per i vaccini e che sono stati ordinati dal commissario straordinario per l'emergenza covid, Domenico Arcuri.

I kit sono stati sdoganati con una procedura rapida dai funzionari delle Dogane "per la salvaguardia della salute pubblica" e sono già a disposizione delle autorità italiane, hanno fatto sapere dall'aeroporto.

Il 31 dicembre scorso un altro carico simile era atterrato a Malpensa. Quel giorno le Dogane si erano occupate di 300mila aghi e 250mila siringhe prodotte in Cina e giunte in Italia via Baku. Il 27 dicembre erano invece arrivate le prime 470mila dosi di vaccino, che erano poi state portate a destinazione su furgoni Dhl scortati dalle auto di polizia e guardia di finanza.