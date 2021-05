La Lombardia ha somministrato il 95% dei vaccini ricevuti e può contare ora su uno stock di sole 237.471 dosi: di Pfizer ne sono state somministrate il 97,67% (ne restano 68.831), di Astrazeneca il 94,98% (ancora 56.266 vaccini), di Moderna il 77,9% (95.638) e di Janssen il 70,77% (16.736).

Il dato emerge dall’elaborazione dati di Davide Manca, docente del Politecnico di Milano che ogni giorno dirama un report su andamento della pandemia e della campagna vaccinale. La Lombardia, che viaggia a un ritmo di 85mila vaccini al giorno, dall’inizio della campagna ha raggiunto con la prima dose il 31,3% della popolazione ed è in questo momento seconda in Italia dietro la provincia autonoma di Trento per copertura con prima iniezione.

Moratti: "Ci auguriamo una fornitura importante per giugno"

“Ci auguriamo che con il mese di giugno così come sembra, ci sia una fornitura importante per poter dare una dose di vaccino a tutti entro l’estate”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti, a margine della vaccinazione della nazionale italiana di pallavolo femminile che si è tenuta al Palazzo delle Scintille a Milano.

Sulle forniture “non ci sono novità al momento”, ha spiegato Moratti. Che ha aggiunto: “Noi abbiamo dosi sufficienti a riempire le agende di questo mese, agende che ci viene chiesto di tenere molto più basse della nostra capacità vaccinale”.

“Siamo – ha proseguito Letizia Moratti – a più di 4,3 milioni di vaccini somministrati. Abbiamo messo in sicurezza le fasce più a rischio e toccato anche un milione di prenotazioni per i 50enni. Questo ci rende molto soddisfatti: la campagna vaccinale qui in regione Lombardia è percepita come uno strumento utile e importante per poter tornare a una vita normale”.