Vaccini antinfluenzali spray: basta una dose. Estesi ai bambini fino a 10 anni

Vaccino antinfluenzale spray fino ai 10 anni di età, e non più solo fino ai 6 anni. Lo ha reso noto l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, dopo il parere favorevole formulato giovedì dal Ministero della Salute e dall'Ageenzia italiana del Farmaco (Aifa). Fino ad ora, il vaccino nella nuova modalità di spray nasale era somministrato dai 2 ai 6 anni di età.

E non è tutto: sempre da Aifa e dal Ministero arriva il parere favorevole alla somministrazione di una sola dose spray, consideerata «adeguata la protezione fornita già dalla prima dose di vaccino, in analogia a quanto già in atto in alcuni Paesi». Questo permette, tra l'altro, di raddoppiare l'offerta dei vaccini con le dosi già disponibili.

Il vaccino spray è stato acquistato da Regione Lombardia in più di 500 mila dosi. Poterlo somministrare una sola volta consente alla Regione di allargare lo spettro d'età fino ai 10 anni e, eventualmente, anche oltre (si pensa fino ai 18 anni) fino all'esaurimento delle scorte.