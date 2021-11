Cos'è questa storia dei vaccini in supermercati, centri commerciali e metro a Milano

Parola d'ordine: fare presto. Per evitare di ripiombare nell'incubo. Regione Lombardia sta cercando in ogni modo di accelerare con la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti covid anche, e soprattutto, per fronteggiare la nuova ondata dell'epidemia di coronavirus.

L'ultima idea di Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale regionale, è quella di "portare" le iniezioni in luoghi mai esplorati prima. Oltre alla riapertura degli hub, infatti, il Pirellone sta pensando di "allestire dei centri vaccinali nella grande distribuzione organizzata della Lombardia e, compatibilmente con la logistica, in alcune stazioni della metropolitana di Milano".

In soldoni, molto presto le terze dosi dei vaccini anti covid potrebbero quindi essere somministrate nelle stazioni metro del capoluogo e nei supermercati di tutta la regione. "Per questo - hanno fatto sapere dalla regione in una nota - nei prossimi giorni sarà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle grandi catene e ai centri commerciali". Saranno quindi i supermercati e i mall a doversi "candidare" e spetterà poi a regione Lombardia scegliere i luoghi più adatti e organizzare la "macchina".

Intanto da oggi, giovedì 18 novembre, i cittadini lombardi over 40 possono già prenotare la loro terza dose sul portale di Poste italiane. Le dosi booster saranno comunque somministrate da inizio dicembre alle donne e gli uomini che hanno completato il loro ciclo vaccinale da almeno 180 giorni.