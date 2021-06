Inaugurato l'hub vaccini di Unipol a Milano

Avviate finalmente le vaccinazioni anti covid da parte delle aziende con l'inaugurazione, lunedì 7 giugno, del centro vaccinale di Unipol a Milano, all'ex "Rasoio" di via De Castillia, all'Isola, recentemente ristrutturato. Il potenziale è di mille vaccini al giorno e vi lavoreranno cinquanta medici e operatori sanitari. Il centro è riservato ai dipendenti di Unipol, ai loro familiari e agli agenti commerciali collegati all'azienda, ma anche alle piccole e medie imprese che usufruiscono dei servizi di sanità integrativa di UniSalute, nonché ad altre aziende che vorranno stringere accordi per far vaccinare al "Rasioio" i loro dipendenti.

«Diamo un piccolo aiuto, come gruppo, allo sforzo che sta facendo il servizio pubblico. Il privato deve essere complementare, non si può sostituire», ha spiegato Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol. Tra i grandi clienti di UniSalute che hanno già aderito al piano vaccinale, Bper, Ancc (Coop), Ancd (Conad) e il Fondo San.Arti. «La Lombardia - ha aggiunto Cimbri - è stata la Regione più colpita dalla pandemia, ma oggi si sta facendo una grande lavoro. Questo centro può fare mille vaccini al giorno e abbiamo altri venti punti in tutta la Lombardia. Speriamo quanto prima di riuscire a tornare alla normalità», ha aggiunto Cimbri.

A Milano, oltre al "Rasoio" Unipol metterà a disposizione un altro hub in via dei Missaglia, sempre con un potenziale di mille somministrazioni al giorno. Le prenotazioni vengono effettuate con una procedura interna e il flusso di dati viene inviato alle Ats che, in base alla richiesta, inviano le dosi necessarie.

«Entro il 30 luglio tutti i lombardi con una dose di vaccino»

«Diamo il via alle vaccinazioni in azienda in Lombardia. E' molto importante: la Lombardia è stata la prima Regione a firmare un accordo con ventiquattro associazioni di categoria per arrivare a farlo. A questa partenza si aggiungeranno questa settimana Pirelli, Mediaset, Amazon, 3M e Campari. Queste sono le prime», ha spiegato l'assessora al Welfare, Letizia Moratti, partecipando all'inaugurazione dell'hub. La Moratti ha aggiunto che, entro il 30 luglio, tutti i lombardi avranno ricevuto la prima dose di vaccino anti covid.