Da oggi gli universitari possono prenotare il vaccino 'prioritario' in Lombardia

Per gli studenti un'agenda prioritaria in vista dell'inizio dell'anno accademico

Porte aperte per gli studenti. Da oggi, lunedì 16 agosto, gli universitari che frequentano un ateneo lombardo possono prenotare il vaccino anti covid con "agende prioritarie dedicate". Tra l'inserimento in lista e l'appuntamento dovrebbe quindi passare poco tempo.

Per prentoare basta connettersi al portale on line di regione Lombardia e selezionare l'icona "Studenti universitari in Lombardia". "Gli studenti in possesso di Codice Fiscale e Tessera Sanitaria anche appartenenti ad altre Regioni italiane possono prenotare l’appuntamento per la prima dose della vaccinazione anti covid-19 in Regione Lombardia da questa piattaforma", si legge.

"Per accedere alla prenotazione della vaccinazione è sufficiente inserire i dati richiesti sulla pagina dedicata e procedere con la prenotazione della vaccinazione. Se la piattaforma non dovesse consentire l’accesso diretto, è necessario effettuare dal portale una richiesta di pre-adesione attraverso il pulsante 'Richiedi abilitazione' per l’inserimento dei propri dati. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione", hanno chiarito dal Pirellone.

"Regione Lombardia intende garantire la massima disponibilità per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 agli studenti universitari e personale scolastico per un avvio dell'attività accademica in sicurezza", ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore regionale all'istruzione, Fabrizio Sala, presentando la novità.

L'iniziativa coinvolge anche assegnisti e dottorandi oltre ai professori a contratto, previa prenotazione. In base alle disposizioni governative, inoltre, il personale docente e non docente delle università lombarde potrà accedere ai centri vaccinali senza obbligo di prenotazione, tramite il cosiddetto 'accesso diretto' agli hub.

"Stiamo valutando - ha annunciato Sala - la possibilità di organizzare iniziative mirate per aumentare l'adesione alla vaccinazione presso le sedi degli Atenei a fine agosto, prima dell'inizio dell'Anno Accademico".