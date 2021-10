Vaccino anti-covid insieme al vaccino antinfluenzale: ok del governo

Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. Lo prevede la bozza di circolare 'Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini' inviata a enti e Regioni dal ministero della Salute. "Sarà possibile programmare - si legge - la somministrazione dei due vaccini nella medesima seduta vaccinale".

Nel frattempo, in Regione, iniziano le terze dosi per gli over 80. Secondo il bollettino odierno, sono 361 i casi registrati in Lombardia con un solo decesso. Sono stati processati 66.383 tamponi effettuati, su un totale di 15.137.746 da inizio emergenza. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 365, 58 delle quali in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 9.428 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 840.585 (+447). Gli attualmente positivi in totale sono 9.851 (-87). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 87, Brescia 50, Varese 69, Monza e Brianza 26, Como 16, Bergamo 39, Pavia 22, Mantova 6, Cremona 9, Lecco 6, Lodi 4, Sondrio 8.