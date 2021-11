Sarà più facile cambiare appuntamento per il vaccino covid

Presto sarà possibile cambiare online l'appuntamento per il vaccino anti covid senza dover prima cancellare quello precedente. Lo hanno riferito i vertici della Regione lunedì, durante una diretta online per spiegare le principali novità della campagna vaccinale, ora che molti si faranno somministrare la dose 'booster', e chiarire i dubbi dei cittadini in merito.

Attualmente il portale consente di prenotare l'appuntamento: per cambiarlo occorre prima cancellare quello già prenotato. La questione riguarda molti cittadini che avevano prenotato a sei mesi di distanza dalla seconda dose, perché le autorità sanitarie nazionali hanno poi dato il via libera alla terza dose a cinque mesi di distanza dal completamento del primo ciclo. Il sistema calcola automaticamente 150 giorni dalla precedente dose, mentre prima calcolava 180 giorni. Resta comunque la possibilità di mantenere l'appuntamento a sei mesi di distanza.

Nuovi appuntamenti e centri vaccinali

Contemporaneamente continuano ad essere aperti nuovi 'slot' di appuntamenti, dopo la richiesta in tal senso di Guido Bertolaso (coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia) ai vertici delle Ats e degli ospedali. Il Palazzo delle Scintille sembra essere tornato a pieno regime, come mesi fa. E, per sostituire centri vaccinali ormai non più utilizzabili come il Parco esposizioni Novegro o la Fabbrica del Vapore, si pensa a nuovi punti di somministrazione: uno verrà aperto alla stazione della metropolitana di Porta Garibaldi. Altri in punti commerciali, tra cui un'Esselunga. Ed è pronto a riaprire l'hub della Fiera al Portello, dove verrà anche allestito un 'luna park dei vaccini' per i bambini tra i cinque e undici anni.