Vaccino anticovid aggiornato: dal 22 settembre anche in farmacia

Arriva anche nelle farmacie il vaccino bivalente anti covid, aggiornato alla copertura della variante Omicron 1. Lo rende noto Federfarma Lombardia: "Da giovedì 22 settembre i cittadini lombardi over 12 che devono ancora sottoporsi alla terza dose, e quelli per i quali è raccomandata la quarta, potranno ricevere il vaccino aggiornato, recandosi in una delle farmacie lombarde aderenti alla campagna", si legge in una nota.

La quarta dose è raccomandata per tutti i fragili over 12, nonché per i trapiantati, immunocompromessi, donne in gravidanza, operatori sanitari e delle Rsa, nonché ultrasessantenni. Per ricevere il vaccino in farmacia occorre comunque la prenotazione sulla piattaforma regionale abituale. Le farmacie lombarde che hanno aderito alla campagna di vaccinazione sono 605. E' dal 10 novembre che ci si può vaccinare contro il covid in Lombardia: finora le inoculazioni sono state quasi 590mila, tutte con Pfizer.

"Ancora una volta - dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia - le farmacie lombarde si mettono a disposizione della Regione e dei cittadini, per portare il proprio contributo anche in questa nuova fase della campagna vaccinale. Il nostro auspicio è che l’arrivo dei vaccini aggiornati alla variante Omicron 1 contribuisca a convincere chi ancora non avesse eseguito le dosi di richiamo consigliate. È fondamentale ricordare che i booster aumentano l’efficacia del vaccino nel proteggerci dalla malattia severa, pericolosa soprattutto per anziani e soggetti fragili".