Gli stranieri in Lombardia possono prenotare il vaccino anti covid

Gli stranieri in Lombardia potranno finalmente prenotare il vaccino anti covid. Se n'è parlato a lungo, perché nell'ottica dell'immunizzazione di massa è importante raggiungere anche queste persone (e il vaccino è incluso tra le prestazioni essenziali erogabil anche per gli stranieri non regolari in Italia). Ora il portale di prenotazione sembra consentire anche a loro la registrazione. E' stata infatti inserita un'apposita categoria, denominata "Soggetti A.I.R.E, personale UE, enti/organizzazioni diplomatiche ed internazionali, personale navigante (SASN), cittadini stranieri".

In particolare, se si è stranieri in possesso del codice fiscale italiano, occorre selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente alla categoria e inserire il codice fiscale italiano (o il codice univoco ad 11 cifre emesso dalla prefettura), dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy e selezionare il pulsante "Accedi". Poi si può proseguire con la prenotazione scegliendo data, ora e luogo. Gli stranieri presenti temporaneamente in Italia devono selezionalre a loro volta la voce corrispondente alla categoria e inserire il codice Stp per richiedere l'abilitazione alla prenotazione: entro 48 ore dalla richiesta si potrà poi accedere alla piattaforma per prenotare il vaccino. Dai primi riscontri, venerdì mattina il sistema non funziona ancora. Fonti regionali riferiscono che la possibilità, in concreto, dovrebbe attivarsi tra venerdì sera e sabato.

I codici Stp

Resta tuttavia aperta la questione del codice Stp che, stando a quanto risulta, non viene ancora assegnato dalle Ats ma soltanto dai reparti di pronto soccorso degli ospedali. Ciò significa, all'atto pratico, che lo straniero temporaneamente presente potrebbe ricevere quel codice soltanto se ha dovuto recarsi al pronto soccorso per qualche motivo d'urgenza. Un passo in avanti invece che il portale di Poste Italiane ora sia in grado di riconoscere tale codice. E' soddisfatto Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa/Radicali, che a giugno aveva rivolto un'interrogazione all'assessora al Welfare in Regione, Letizia Moratti, per chiedere quando si sarebbe partiti con le vaccinazioni per gli stranieri: «Forse - commenta - ce l'abbiamo fatta».