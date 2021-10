Cosa sta succedendo con la terza dose del vaccino in Lombardia

In Lombardia stop alla terza dose del vaccino anti covid in farmacia. La decisione è stata presa martedì sera dal Pirellone, che ha comunicato in una nota la novità che riguarda le "dosi booster", cioè i richiami del siero anti coronavirus che vanno effettuati sei mesi dopo la seconda somministrazione.

"A seguito del nuovo schema posologico dei vaccini anti covid 19 approvati, Pfizer e Moderna, comunicato da Aifa l'11 ottobre, la somministrazione della terza dose anti covid 19 nelle farmacie aderenti è sospesa", si legge in una comunicazione del Pirellone.

"La prenotazione è comunque garantita attraverso il portale di prenotazione www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it", hanno chiarito dalla regione. Al momento possono prendere appuntamento i "cittadini trapiantati e immunocompromessi" - che possono avere quella che tecnicamente viene definita "dose addizionale" 28 giorni dopo la seconda - e gli over 80, che invece devono attendere sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

L'appello alle donne incinte

Sempre martedì la regione - per bocca dell'assessore al welfare, Letizia Moratti - ha voluto rivolgere un appello alle donne incinte. "Mi rivolgo a quante - le parole della vicepresidente - pur attendendo un figlio o una figlia, non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti covid. Ricordo loro che è possibile vaccinarsi senza prenotare recandosi liberamente presso un qualunque centro vaccinale della regione. La vaccinazione in gravidanza e in allattamento non solo non comporta rischi, come evidenziato dai dati scientifici, ma è uno strumento centrale, altamente consigliato sia dall'organizzazione mondiale della sanità sia dall'istituto superiore della sanità, per proteggere le donne e di conseguenza i neonati".

Le evidenze scientifiche mostrano in effetti che la gravidanza è un fattore di rischio per una malattia grave come il covid 19 - hanno sottolineato dal Pirellone - "e che le donne in gravidanza possono essere considerate una popolazione fragile nei confronti dell'infezione. Il rischio di mortalità nelle donne in gravidanza, con infezione da covid 19, è infatti 22 volte maggiore rispetto a quelle senza infezione".

"Inoltre, le donne con infezione da covid 19 in gravidanza sono soggette a maggior rischio di sviluppare patologie quali pre-eclampsia, eclampsia e sindrome Hellp con conseguente aumento dei ricoveri e dell'incidenza di parti pretermine e - hanno concluso dalla regione - di tagli cesarei per alterazioni al benessere materno e fetale".