Per i magistrati nessuna corsia preferenziale per il vaccino, dice il procuratore Greco

I magistrati non devono avere nessuna corsia preferenziale per il vaccino anticovid. È quello che sostiene (anche) il procuratore di Milano Francesco Greco che, intervenendo sulla polemica sui vaccini innescata dall'Associazione nazionale magistrati (Anm), ha bocciato la linea di chi voleva avere la precedenza: "Sono d'accordo con le indicazioni date dal governo per quanto riguarda il piano vaccinale".

L'Anm "I magistrati hanno la precedenza"

Nella giornata di lunedì 29 marzo era trapelata una nota in cui l'organo di rappresentanza sindacale dei magistrati invitava i dirigenti degli uffici giudiziari a rallentare o sospendere il proprio lavoro. Il motivo? La decisione del governo di eliminare i lavoratori della giustizia dalle categorie a rischio e quindi prioritarie per la somministrazione del vaccino.

"L’Anm invita i dirigenti degli uffici giudiziari, con la sollecitudine che la gravità del momento richiede, ad adottare, a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici, senza escludere, nei casi più estremi, anche la sospensione dell’attività giudiziaria non urgente", si leggeva nel documento.

Il fatto aveva sollevato diverse polemiche che, tuttavia, non hanno avuto alcuna influenza sulla decisione del governo. Il sottosegretario alla giustizia, Paolo Sisto, aveva commentato dicendo che "la preoccupazione espressa da magistrati, avvocati e personale rispetto ai rischi di contagio negli uffici giudiziari è comprensibile e legittima" e che "la situazione di chi lavora nel settore giudiziario merita un urgente e utile approfondimento, che mi impegno a sollecitare, affinché l’emergenza pandemica, che già si è trasformata in emergenza economica, non diventi anche una catastrofe per l’amministrazione della giustizia".