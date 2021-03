Anche gli oratori di Milano potranno trasformarsi in centri vaccinali

Lo ha reso noto l'arcidiocesi di Milano attraverso una nota. Per avanzare la richiesta basterà inviare una lettera al parroco

Gli oratori di Milano potranno trasformarsi in centri vaccinali. La Diocesi, infatti, ha fatto sapere che è pronta a mettere a disposizione gratuitamente tutti gli spazi parrocchiali per il piano vaccinale.

Nella giornata di martedì 23 marzo l’ufficio avvocatura della Curia ha diffuso una nota nella quale ha indicato ai parroci i criteri da seguire nel caso venisse loro presentata una richiesta di spazi per la somministrazione del farmaco. Nel testo è stato specificato che le richieste potranno provenire sia dall’Ats (Agenzia di tutela della salute), sia da enti pubblici o gruppi di imprese. Da Piazza Fontana, inoltre, hanno precisato che per stabilire i termini dell'intesa "sarà sufficiente una lettera d’intenti tra il parroco e l’ente richiedente; l’intesa dovrà essere comunicata alla Curia".

"Sarà il parroco a valutare insieme all’ente richiedente gli spazi e la possibilità di svolgervi, in altri momenti della giornata e dopo la sanificazione, altre attività parrocchiali, ma sarà in ogni caso responsabilità dell’ente che ha presentato la domanda garantire che la somministrazione del vaccino avvenga in sicurezza", si legge nel documento diramato.