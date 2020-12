Vaccino day al Policlinico, vaccinati 40 medici: "Immunizzeremo tutto il personale entro febbraio"

Sono iniziate le vaccinazioni anti-covid al Policlinico di Milano. Nella giornata di giovedì 31 dicembre il farmaco Pfizer è stato somministrato a 40 dipendenti dell'Irccs di via Sforza, il primo medico vaccinato è stato Pietro Lampertico, direttore di Gastroenterologia ed Epatologia, mentre il primo tra gli infermieri è stato Francesco Amodio della Dermatologia. Dal 4 gennaio la campagna vaccinale partirà pieno regime per tutti i lavoratori, annunciano dalla struttura.

"L'adesione del personale sanitario è molto alta — ha spiegato Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico —. Oggi si è iniziato con i primi 40, tra i tanti medici e infermieri che in questi mesi di fatica hanno affrontato in prima linea l'emergenza da coronavirus per garantire il bene di tutti. Da lunedì si comincerà a regime. L'obiettivo è di coprire tutto il personale in 40 giorni, compresi i nostri fornitori esterni come addetti alle pulizie e ristoratori".



“È una grande soddisfazione, un grande orgoglio — afferma Lampertico — e bisogna avere fiducia perché questa vaccinazione cambierà radicalmente il nostro modo di lavorare, di vivere, tornando finalmente alle attività abituali che ci mancano moltissimo".