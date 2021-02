Il calcolatore che stima quando sarà il tuo turno per il vaccino anti-covid

Al ritmo attuale, in Italia, un 25enne in salute dovrebbe ricevere la seconda dose di vaccino tra 3 anni

La vaccinazione contro il covid in Lombardia e in Italia prosegue a rilento, e ben lontana dal ritmo prefissato dalle autorità al momento dell'inizio della campagna, a fine 2020.

Secondo il report ufficiale del Governo, in Lombardia a oggi sono state somministrate 600mila dosi (popolazione totale di circa 10 milioni di residenti) sulle 858mila attualmente disponibili. La categoria principalmente protetta, finora, in Regione, è quella tra i 50 e i 59 anni, in gran parte personale sanitario. Da pochi giorni è iniziata anche la somministrazione del siero agli ultra 80enni non residenti nelle Rsa.

Una start-up polacca, Omni-calculator, ha messo a punto un semplice software che stima, secondo i ritmi ufficiali finora mantenuti, quando sarà il turno di ognuno per la vaccinazione. Ovviamente, il programma si basa su dati che possono variare rapidamente e che non hanno pretese di assoluta scientificità. Ma può dare un'idea sugli orizzonti temporali. Qui per provarlo.

Ad esempio, alla velocità attuale, un 25enne in salute potrebbe ricevere il vaccino contro il covid dal 1 marzo 2023. Non una data particolarmente incoraggiante.

In alcune zone lombarde iniziata la terza ondata

Nel frattempo, la Lombardia torna a tremare davanti all'emergenza covid e cerca di arginare una potenziale nuova "mareggiata". L'allarme è partito da Bollate, che da una settimana è in zona rossa, e dal Bresciano, che da martedì pomeriggio è ufficialmente in "zona arancione rafforzata", con divieti e restrizioni più severi rispetto al resto della regione.

La paura adesso è che i vari focolai - in gran parte causati dalle varianti del virus - possano estendersi a tutta la Lombardia, mettendo nuovamente in difficoltà la rete ospedaliera. Guido Bertolaso, coordinatore scelto dalla giunta Fontana per la campagna vaccinale, non ha fatto nulla per nasconderlo.

"A Brescia esiste una terza ondata. Dobbiamo intervenire immediatamente", ha detto martedì al Pirellone durante la seduta in cui l'amministrazione ha annunciato i nuovi provvedimenti. "La provincia di Brescia - ha continuato l'ex numero uno della protezione civile - ha un'incidenza, ovvero un numero di nuovi casi, doppia rispetto al resto delle province lombarde. Allo stato attuale, la situazione è sotto controllo e gestibile, rispetto all'anno scorso, in tutto il territorio regionale, tranne in provincia di Brescia, dove siamo di fronte alla terza ondata della pandemia. Questo è il punto che va aggredito immediatamente".

A Milano e negli altri capoluoghi - salvo qualche eccezione locale - la situazione sembra non essere ancora precipitata, quindi, e l'obiettivo del Pirellone è proprio fare in modo che non precipiti.

"Il problema principale, soprattutto in questa provincia, è legato alla circolazione della variante inglese e che ha fatto aumentare di parecchio i ricoveri in ospedale e soprattutto nei reparti di rianimazione - ha ammesso Bertolaso parlando di Brescia -. È stato elevato il livello di attenzione da 3 a 4, perché le terapie intensive sono già sotto stress e per questo Areu sta già trasferendo pazienti nelle aree limitrofe”.

"Passeremo - ha proseguito il coordinatore - da una logica di 'riduzione del danno' a quella di 'sanità pubblica'. Non possono bastare soltanto i provvedimenti sulla circolazione, bisogna utilizzare tutte le armi a disposizione. E l'arma più efficace è il vaccino. Inizieremo dunque a vaccinare nei territori maggiormente colpiti con l'obiettivo di diminuire fortemente i casi e conseguentemente il livello di ospedalizzazione", ha sottolineato, annunciando cambiamenti nel piano per i vaccini.