Da oggi in Lombardia tutti possono prenotare la quarta dose del vaccino anti covid

Via libera alla quarta dose. Da oggi in Lombardia tutti i cittadini con più di 12 anni possono prenotare quella che tecnicamente si chiama "seconda dose di richiamo", la quarta dose appunto, del vaccino anti covid. A stabilirlo, si legge sul sito del Pirellone, è la "circolare del ministero della salute n. 0040319-23/09/2022-Dgpre-Dgpre-P ad oggetto aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti".

L'appuntamento per la seconda dose booster può essere prenotato sempre sul portale di regione Lombardia, semplicemente inserendo i dati della propria tessera sanitaria.

"La seconda dose di richiamo può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni, 4 mesi, dalla prima dose di richiamo - la terza dose - o dall’ultima infezione successiva al richiamo", hanno ricordato al Pirellone. Segnalando ai cittadini che bisogna presentarsi nei centri vaccinali con "un documento di identità e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni".

La quarta dose - hanno sottolineato dalla regione - "è raccomandata in via prioritaria a "cittadini over 60, ersone con elevata fragilità di età pari o superiore ai 12 anni, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza". Proprio le donne in stato interessante sono le uniche che possono presentarsi negli hub senza prenotazione.

"Il mio invito ai cittadini lombardi - ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare. Letizia Moratti - è di vaccinarsi per scongiurare un altro autunno difficile, mettendoci definitivamente alle spalle la fase acuta della pandemia. Il richiamo annuale, l'anno scorso in autunno il primo, quest'anno il secondo, così come ogni anno avviene con la vaccinazioni antinfluenzale, è una possibilità che era abbastanza prevedibile a cui dobbiamo abituarci fidandoci delle indicazioni delle autorità scientifiche".