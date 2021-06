Stanno aumentando i casi di covid causati dalla variante Delta

In Lombardia crescono i casi di variante Delta (ex indiana). Secondo gli ultimi dati resi noti da Letizia Moratti, assessore al Welfare della Regione, nel pomeriggio di lunedì 28 giugno la mutazione del virus (nel mese di giugno) ha causato il 6% di casi covid. Un balzo in avanti notevole dato che secondo le cifre di qualche giorno fa la variante era responsabile del 3,25% dei casi.

"Regione Lombardia sequenzia il 100% dei tamponi positivi. Nel mese di giugno variante alpha (inglese) 60% dei tamponi positivi; delta (indiana) 6%; gamma (brasiliana) 2%; beta (sudafricana), kappa (indiana) ed eta 1%", ha twittato Moratti. Per il momento, comunque, la variante non ha causato un aumento dei casi né ha fatto aumentare le ospedalizzazioni.

L'unica arma per combattere il covid restano i vaccini:"6 lombardi su 10 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, il 90% degli aderenti": ha scritto ancora su Twitter Letizia Moratti. In particolare Moratti ha spiegato che la percentuale sale al "99% tra gli over 60, con più di 2,6 milioni di aderenti per questa fascia d'età su una popolazione stimata di circa 3 milioni". "Vaccinarsi è importante anche per contrastare le varianti", ha concluso.