Covid: in Lombardia i primi due casi di variante Kraken

Per la prima volta sono stati individauti, in Lombardia, due casi di variante 'Kraken' del covid, ufficialmente denominata Xbb.1.5. Il primo caso è stato scoperto a Como da un medico di medicina generale, il secndo a Monza dall'ospedale. Lo ha reso noto Guido Bertolaso, assessore al welfare di Regione Lombardia, precisando che si tratta di dati dell'ultima sorveglianza settimanale per il sequenziamento del virus.

Secondo Bertolaso, la variante è già stata definita di minore impatto rispetto alle altre già presenti in Lombardia. "Al momento non ci sono dunque evidenze di aumento né per quanto riguarda la severità della malattia, né della trasmissibilità", ha spiegato l'assessore: "I vaccini che proteggono i nostri cittadini continuano ad essere efficaci anche per quanto riguarda questa nuova variante".

L'incidenza del covid è in calo in Lombardia: è ora pari a 61 casi su 100mila abitanti, inferiore alla media italiana (88 su 100mila). Anche i casi di influenza sono in calo.