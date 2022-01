In Lombardia domina la variante Omicron del covid

La variante Omicron è ormai nettamente dominante tra i contagi di covid in Lombardia. La direzione welfare della Regione rende noto che la nuova variante rappresenta il 62 per cento dei contagi, contro il 18 per cento rappresentati dalla precedente dominante, la variante Delta. La parte restante di tamponi non è definita ma, con ogni probabilità, è a sua volta associata alla Omicron.

I virologi hanno iniziato a sequenziare Omicron poco prima di Natale, in Lombardia. E la nostra regione è quella italiana in cui la nuova variante, apparsa sul finire del 2021, è più prevalente. In altre zone del Paese si ferma a circa il 50 per cento dei nuovi contagi.

Sembra infine confermata la caratteristica di Omicron di essere molto più contagiosa ma meno pericolosa per chi s'infetta. Il virus con questa variante attacca molto meno le vie respiratorie inferiori e questo si traduce in una drastica diminuzione dei casi di polmonite e, in generale, di sviluppo della malattia grave. Anche grazie ai vaccini: i dati lombardi sulle persone ricoverate in ospedale dicono che 217 non vaccinati, e 10,9 vaccinati, su un milione di abitanti vanno in terapia intensiva.