La variante Omicron è già dominante "in alcune aree del milanese"

Omicron "corre". La variante del covid arrivata dal Sudafrican "in alcune aree del Milanese è già prevalente, sopra al 50%". Ad assicurarlo, in un'intervista all'Adnkronos salute, è Arnaldo Caruso, presidente della società italiana di virologia.

Guardando al futuro, il numero uno dei virologi italiani è praticamente certo che "in brevissimo tempo" ci sarà "un cambio di variante dominante di Sars-CoV-2: a gennaio Omicron prevarrà su Delta in tutto il territorio regionale", come sembra essere già accaduto in alcune aree del milanese.

"Ormai - ha concluso Caruso - le varianti che troviamo sono due, Delta e Omicron, mentre le altre sono praticamente sparite. Omicron cresce veloce, come del resto si era previsto essendo questo mutante molto più infettante anche di Delta e destinato a soppiantarla".

E in effetti negli ultimi giorni i contagi continuano a crescere senza soluzione di continuità. I dati dell'ultimo bollettino, di mercoledì 22 dicembre, hanno fatto segnare numeri ancora in peggioramento per la Lombardia: i casi sono stati 10.569, con una percentuale di positività del 5,7%, i ricoveri in terapia intensive sono 164 - più 3 in 24 ore - e nei reparti ordinari ci sono 1.352 posti letto occupati, con un aumento di 45 in un giorno.

Cos'è Omicron

Ma cos'è la variante Omicron? "La variante è stata isolata per la prima volta in campioni raccolti l’11 novembre in Botswana e il 14 novembre in Sud Africa", si legge sul sito dell'istituto superiore di sanità, che comunque sottolinea come non sia "ancora chiaro se la variante Omicron sia più trasmissibile rispetto alle altre, inclusa la Delta" anche se è "stato segnalato che il numero di persone positive" è "cresciuto nelle aree del Sud Africa cosi come in altri Paesi dove sta circolando con numeri importanti".

"Non ci sono ancora evidenze che l’infezione con Omicron causi una malattia più grave rispetto alle altre varianti. I dati preliminari suggeriscono che ci sia un tasso maggiore di ricoveri in alcuni Paesi dove sta circolando in modo massivo come il Sud Africa, ma questo potrebbe essere dovuto all’aumento complessivo delle persone infette piuttosto che alla specifica infezione con Omicron. Al momento - ribadiscono dall'Iss - non ci sono informazioni che suggeriscano che i sintomi specifici associati a questa variante siano diversi da quelli dovuti alle altre".

I vaccini funzionano contro Omicron?

Ed è sempre l'istituto superiore di sanità a ricordare l'importanza di immunizzarsi contro il covid. "I vaccini restano indispensabili per ridurre il rischio di malattia grave e morte contro la variante al momento dominante, la Delta, per cui è fondamentale aumentare le coperture vaccinali il più rapidamente possibile, con la terza dose nelle persone per cui è raccomandata e iniziando il ciclo per chi non l’ha ancora fatto", assicurano dall'Iss.

"I risultati di uno studio di efficacia vaccinale condotto nel Regno Unito sono stati pubblicati come preprint e sembrano indicare una diminuzione della capacità dei vaccini di proteggere da infezione e malattia lieve, ma mantiene la capacità di prevenire i casi gravi, da variante Omicron, rispetto alla variante Delta nelle persone vaccinate con solo due dosi, mentre - concludono - la dose booster fornisce un significativo aumento della protezione contro la malattia lieve ed è probabile che fornisca una protezione ancora maggiore contro le forme gravi della malattia".