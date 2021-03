Vento forte a Milano, "volano" i gazebo del drive through a Trenno: sospeso il servizio

Il maltempo ferma anche i tamponi anticovid. A causa del troppo vento nel pomeriggio di martedì 16 marzo è stato sospeso temporaneamente il servizio drive through gestito dall'esercito nel parcheggio di via Novara e diverse persone in coda per il test sono stati rimandati a casa.

Il punto tamponi, realizzato grazie alla collaborazione tra gli ospedali San Paolo e San Carlo e l'Ats, riaprirà al pubblico al più presto.

È il "secondo stop" per la struttura: nella giornata di lunedì il drive through era diventato anche un hub vaccinale nella nuova formula a bordo dell'auto, nel pomeriggio, tuttavia, le immunizzazioni si sono fermate a causa del blocco temporaneo di Astrazeneca.