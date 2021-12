Trivulzio: sospese le visite dei parenti ma "nessuna emergenza"

Sospese le visite al Trivulzio di Milano ma nessun allarme. Lo dice Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale e consulente tecnico-scientifico della struttura, intervistato da Adnkronos Salute. "La chiusura temporanea delle visite" è stata disposta, spiega lo scienziato, "dopo un'attenta valutazione della situazione epidemiologica" generale.

Ma è stata una scelta "assolutamente precauzionale, adottata per poter gestire al meglio un rischio generale", continua Pregliasco specificando che al Trivulzio non c'è "una situazione particolare, se non quella della comunità intera", alle prese con la variante Omicron del covid.

In particolare in quella che è nota come 'la Baggina di Milano', tra gli ospiti della Rsa non c'è nessun caso di positività al covid, mentre si è verificato "qualche positivo tra i pazienti arrivati dall'esterno per le cosiddette cure intermedie, subito intercettato e spostato". Positivi anche alcuni degli operatori, "come del resto sta accadendo un po' in tutti gli ospedali", ma per Pregliasco nulla di cui preoccuparsi eccessivamente.

Il Trivulzio vuole semplicemente essere molto prudente, visto quel che è successo durante la prima fase di pandemia nel 2020, quando la struttura ha avuto "una scottatura mediatica", secondo le parole di Pregliasco, con diverse morti per covid e una inchiesta della magistratura. A fronte della decisione di sospendere le visite, conclude Pregliasco, "abbiamo promesso una maggiore possibilità di contatto" fra i pazienti e i loro cari attraverso videochiamate.