Malpensa-Amsterdam, voli Covid free: test rapidi a cura del Gruppo San Donato

Sono "Covid free" i voli effettuati da Milano a Amsterdam. L'iniziativa è frutto di un accordo tra Sea, che gestisce gli aeroporti milanesi, e il Gruppo ospedaliero San Donato. La decisione è maturata per via della normativa vigente nei Paesi Bassi, secondo la quale tutti i passeggeri che arrivano nel Paese dei tulipani devono sottoporsi a un test molecolare prima di partire e a un test rapido entro quattro ore dal volo.

Di qui l'accordo con il Gruppo San Donato per aiutare i passeggeri a rispettare l'iter burocratico - e sanitario - richiesto. Il Gruppo San Donato ha allestito a Malpensa un punto in cui è possibile sottoporsi a test rapido in modo comodo e rapido. Di conseguenza i voli che, ogni giorno, partono da Malpensa e sono diretti ad Amsterdam Schipol sono "Covid free".